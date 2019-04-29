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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off

Eczacıbaşı VitrA: 1 - VakıfBank: 3- VakıfBank, 3 galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinde 2-1 öne geçti

29 Nisan 2019 Pazartesi 21:35
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off


Salon: Burhan Felek

Hakemler: Bülent Bozkurt, Metin Korkut

Eczacıbaşı VitrA: Kim Koung, Beyza Arıcı, Gamze Kılıç, Larson, Büşra Kılıçlı, Boskovic (Simge Aköz, Gözde Yılmaz, Ezgi Dilik, Gibbemeyer, Dilara Bağcı, Merve Atlıer, Güldeniz Önal)

VakıfBank: Robinson, Rasic, Ebrar Karakurt, Zhu Ting, Kübra Çalışkan, Cansu Özbay (Gizem Güner, Di Iulio, Zehra Güneş Ayça Aykaç)

Setler: 17-25, 25-23, 20-25, 18-25

Süre: 107 dakika (25, 29, 29, 24)


İSTANBUL (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisi üçüncü maçında VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-1 yenerek seride 2-1 öne geçti.

İlk sette VakıfBank, Zhu Ting'in taktik servisleriyle rakibinin oyun kurmasını önledi. Robinson köşeden Zhu ise geriden ataklarıyla sayı bulunca teknik molayı Vakıfbank 12-7 önde geçti. Vakıfbank'ın attığı servisleri karşılamada Eczacıbaşı VitrA defansı zorlanınca seti Vakıfbank 25-17 kazandı ve 1-0 öne geçti.

İkinci sete de iyi başlayan Vakıfbank, Ebrar ile sayılar buldu ve teknik molaya da 12-9 önde girdi. Eczacıbaşı VitrA, Kim Koung'un sayısıyla skoru 17-17 de eşitledi ve seti 25-23 alarak maça 1-1'lik dengeyi getirdi.

Üçüncü set karşılıklı ataklardan elde edilen sayılarla başladı ve VakıfBank, teknik molaya 12-10 önde girdi. Robinson'un ürettiği sayılarla etkili olan VakıfBank, seti 25-20 kazandı ve maçta 2-1 öne geçti.

Dördüncü sette teknik molayı 12-9 önde geçen VakıfBank, rahat oynadığı seti 25-18 maçı 3-1 kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti.

Eczacıbaşı VitrA'nın ev sahipliğinde 2 Mayıs Perşembe günü oynanacak karşılaşmayı VakıfBank'ın kazanması durumunda 2018-2019 sezonunun şampiyonu olacak.


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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 21:35
  1. Eczacıbaşı VitrA
  2. play-off final serisi
  3. Vakıfbank
  4. Vestel Venus Sultanlar Ligi
  5. Voleybol

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