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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off

- THY: 0 - Fenerbahçe Opet: 3- Fenerbahçe Opet, çeyrek final serisinde 1-0 öne geçti

16 Mart 2019 Cumartesi 16:55
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off


Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ramazan Demiröz, Aylin Turnaoğlu

THY: İpek Ercan, İrem Cor, Enright, Zent, Havlickova, Şeyma Ercan (Jelena, Rahimova)

Fenerbahçe Opet: Fatma Yıldırım, Eda Erdem Dündar, Antonijevic, Bricio, Bahar Toksoy Guidetti, Vargas (Polen Unver, Sıla Çalışkan, Damla Çakıroğlu)

Setler: 20-25, 16-25, 26-28

Süre: 85 dakika (26, 26, 33)


İSTANBUL (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda THY'yi 3-0 yenerek 1-0 öne geçti.

Sarı-lacivertliler, 28 Mart Perşembe günü oynanacak karşılaşmayı da kazanması durumunda yarı finale yükselecek. Bu maçı THY kazanırsa yarı finale çıkacak ekibi 6 Nisan Cumartesi günü oynanacak karşılaşma belirleyecek.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 16:55
  1. Fenerbahçe Opet
  2. İlk maç
  3. THY
  4. Vestel Venus Sultanlar Ligi
  5. Voleybol

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