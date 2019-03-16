Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off - THY: 0 - Fenerbahçe Opet: 3- Fenerbahçe Opet, çeyrek final serisinde 1-0 öne geçti



Salon: Burhan Felek Hakemler: Ramazan Demiröz, Aylin Turnaoğlu THY: İpek Ercan, İrem Cor, Enright, Zent, Havlickova, Şeyma Ercan (Jelena, Rahimova) Fenerbahçe Opet: Fatma Yıldırım, Eda Erdem Dündar, Antonijevic, Bricio, Bahar Toksoy Guidetti, Vargas (Polen Unver, Sıla Çalışkan, Damla Çakıroğlu) Setler: 20-25, 16-25, 26-28 Süre: 85 dakika (26, 26, 33)

İSTANBUL (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda THY'yi 3-0 yenerek 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertliler, 28 Mart Perşembe günü oynanacak karşılaşmayı da kazanması durumunda yarı finale yükselecek. Bu maçı THY kazanırsa yarı finale çıkacak ekibi 6 Nisan Cumartesi günü oynanacak karşılaşma belirleyecek.

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