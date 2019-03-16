0553 313 94 23

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

- Nilüfer Belediyespor: 0 - VakıfBank: 3

16 Mart 2019 Cumartesi 21:24
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi


Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Sadettin Daneri, Tuncay Sevim

Nilüfer Belediyespor: Aslı Tecimer, Bailey, Selin Hazal Arifoğlu, Buse Ünal, Bytsenko, Hande Korkut (Aylin Sarıoğlu, Elif Boran, Özgenur Yurtdagülen, Zeynep Seda Uslu, Seda Menekşe)

VakıfBank: Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Zhu, Zehra Güneş, Lonneke, Kelsey, (Gizem Güney Örge, Ayça Aykaç, Ebrar Karakurt, Buket Gülübay, Rasic)

Setler: 18-25, 20-25, 24-26

Süre: 82 dakika (23, 28, 31)


BURSA (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final ilk maçında VakıfBank, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 21:24
  1. Bursa
  2. Voleybol

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ayrılıkçı Katalanlar Madrid'de gösteri yaptı
    1. Ayrılıkçı Katalanlar Madrid'de gösteri..
    2. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve..
    3. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir Türkiye..
    5. Şantiyedeki bekçiden haber alınamıyor
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart, şu..
    7. "Kılıçdaroğlu 50-100 yıl sonra lanetle..
    8. Ayrılıkçı Katalanlar Madrid’de sokağa..
    9. Avustralyalı senatörü yumurtayla..
    10. İran'dan İİT'ye olağanüstü toplantı..
    11. Muhammet Resuloğlu: Saldırının AB'nin..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkede savaş..
    13. Kayseri'de ev kurşunlama iddiası
    14. Avusturya'da "Irkçılığa Başkaldır"..
    15. Oktay, terör mağdurunun ailesini Yeni..
    16. Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 3 -..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kulağını..
    18. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    19. Beşiktaş 6. kez kalesini gole kapadı!
    20. Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 -..
    21. Burak Yılmaz durdurulamıyor!
    22. Nevruz tatili için gelen İranlılara..
    23. Maçın ardından
    24. "Türk mutfağı kültürel diplomasinin en..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - Canlı
    26. Rize’de amatör maçta olay çıktı
    27. Şehit edilen Müslümanlar için..
    28. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank’ın..
    29. "Türkiye liderini bulmuştur, o liderin..
    30. İstanbul, Ayasofya önünde Yeni..
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler