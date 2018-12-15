Voleybol: Toplu sonuç
Efeler Ligi'nde 11. hafta maçları başladı, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 9. hafta karşılaşmaları tamamlandı15 Aralık 2018 Cumartesi 21:58
İSTANBUL (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nde 11. hafta maçları başlarken, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 9. hafta mücadelesi sona erdi.
Liglerde yapılan maçların sonuçları şöyle:
- Efeler Ligi:
Halkbank-Arhavi Belediyespor: 3-0
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Arkas Spor: 3-1
İkbal Afyon Belediye Yüntaş-Galatasaray: 3-1
- Vestel Venus Sultanlar Ligi:
Çanakkale Belediyespor-Karayolları: 2-3
Halkbank-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0-3
Eczacıbaşı VitrA-VakıfBank: 3-1
THY-Beşiktaş: 3-1
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