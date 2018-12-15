THY- Euroleague
0553 313 94 23

Voleybol: Toplu sonuç

Efeler Ligi'nde 11. hafta maçları başladı, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 9. hafta karşılaşmaları tamamlandı

15 Aralık 2018 Cumartesi 21:58
Voleybol: Toplu sonuç


İSTANBUL (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nde 11. hafta maçları başlarken, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 9. hafta mücadelesi sona erdi.

Liglerde yapılan maçların sonuçları şöyle:


- Efeler Ligi:

Halkbank-Arhavi Belediyespor: 3-0

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Arkas Spor: 3-1

İkbal Afyon Belediye Yüntaş-Galatasaray: 3-1


- Vestel Venus Sultanlar Ligi:

Çanakkale Belediyespor-Karayolları: 2-3

Halkbank-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0-3

Eczacıbaşı VitrA-VakıfBank: 3-1

THY-Beşiktaş: 3-1


Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 21:58
  1. hafta
  2. maç
  3. Vestel Venus Sultanlar Ligi
  4. Voleybol
  5. Voleybol Efeler Ligi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ordusunu kuran Kosova'ya Sırbistan'dan 'işgal' tehdidi!
    1. Ordusunu kuran Kosova'ya Sırbistan'dan..
    2. Adil Gevrek, 21 öğrencinin hayalini..
    3. Basketbol: Toplu sonuç
    4. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    5. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    6. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    7. Bitcoin resmen çöktü!
    8. Maçın ardından
    9. Portekiz'de tramvay devrildi: 28 yaralı
    10. 2. Dünya Savaşı'nda kaybolan ABD..
    11. Voleybol: Toplu sonuç
    12. ABD Afganistan'da 4 köyü yerle bir..
    13. Gemi Mühendisleri Odasının 64. Kuruluş..
    14. Futbol: FIFA Kulüpler Dünya Kupası
    15. Turizm Çalışanları TOKİ Konutları..
    16. Dumankaya mağdurları sorunun..
    17. MKE Ankaragücü'nde İsmail Kartal'ın..
    18. “Kur’an-ı Kerim’i öğrenmenin amacı,..
    19. Sebilürreşad Aralık sayısında..
    20. Maçın ardından
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak