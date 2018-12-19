Voleybol: Kadınlar CEV Kupası
- Yenisei: 3 - Galatasaray HDI Sigorta: 219 Aralık 2018 Çarşamba 17:52
İSTANBUL (AA) - Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında konuk olduğu Rusya ekibi Yenisei'e 3-2 yenildi.
Rusya'nın Krasnoyarsk şehrindeki Mikhaila Dvorkina Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı sarı-kırmızılılar, 20-25, 25-22, 19-25, 25-23 ve 15-11'lik setlerle 3-2 kaybetti.
Karşılaşmanın rövanşı, 22 Ocak Salı günü Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.
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