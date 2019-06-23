Voleybol: Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası - Final maçında yarın VakıfBank ile Eczacıbaşı karşı karşıya gelecek



İSTANBUL (AA) - Voleybolda Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası finali, yarın VakıfBank ile Eczacıbaşı arasında oynanacak. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından organize edilen şampiyonanın final karşılaşması, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda saat 14.30'da başlayacak. Yarı finalde VakıfBank, İlbank'ı 3-0, Eczacıbaşı ise Rota Koleji'ni 3-1 yenerek adını finale yazdırmıştı. Şampiyonanın üçüncülük mücadelesinde ise İlbank ile Rota Koleji yarın saat 12.00'de karşı karşıya gelecek. İki karşılaşma da TVF YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

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