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Voleybol: Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi

Dinamo Moskova: 3 - Arkas Spor: 0

18 Aralık 2018 Salı 21:38
Voleybol: Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi


İSTANBUL (AA) - Voleybolda Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 2. haftasında Arkas Spor, Rusya deplasmanında Dinamo Moskova'ya 3-0 yenildi.

Başkent Moskova'daki Dinamo Moskova Spor Sarayı'nda oynanan karşılaşmadan ev sahibi ekip 25-23, 25-20 ve 25-15'lik setlerle 3-0 galip ayrıldı.

Arkas Spor, bu sonuçla ikinci maçından da yenilgiyle ayrılırken, Rus temsilcisi ilk galibiyetini elde etti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 21:38
  1. Arkas Spor
  2. CEV
  3. Dinamo Moskova
  4. Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi
  5. Voleybol

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