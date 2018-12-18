Voleybol: Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi
Dinamo Moskova: 3 - Arkas Spor: 018 Aralık 2018 Salı 21:38
İSTANBUL (AA) - Voleybolda Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 2. haftasında Arkas Spor, Rusya deplasmanında Dinamo Moskova'ya 3-0 yenildi.
Başkent Moskova'daki Dinamo Moskova Spor Sarayı'nda oynanan karşılaşmadan ev sahibi ekip 25-23, 25-20 ve 25-15'lik setlerle 3-0 galip ayrıldı.
Arkas Spor, bu sonuçla ikinci maçından da yenilgiyle ayrılırken, Rus temsilcisi ilk galibiyetini elde etti.
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