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Voleybol: Efeler Ligi

İnegöl Belediyespor: 1 - Fenerbahçe: 3

16 Aralık 2018 Pazar 19:36
Voleybol: Efeler Ligi

Salon: İnegöl

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Ali Bağde

İnegöl Belediyespor: Cansın Hacıbekiroğlu, Cepeda, Cacic, Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç, Marshall, (Burak Hazırol, Berkay Bayraktar, Berkan Bozan, Kemal Kıvanç Elgaz, Cansın Çınar, Efe Er)

Fenerbahçe: Halil İbrahim Kurt, Oğulcan Yatkın, Kevın, Emre Batur, Wouter, Konstanti (Caner Dengin, Ulaş Kıyak, İzzet Ünver, Oğuzhan Karasu)

Setler: 25-18, 26-28, 21-25, 18-25

Süre: 130 dakika (28, 39, 35, 28 )


BURSA (AA) - Voleybol Efeler Ligi 11. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda İnegöl Belediyespor'u 3-1 yendi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 19:36
  1. Bursa
  2. Fenerbahçe
  3. İnegöl Belediyespor
  4. Voleybol

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