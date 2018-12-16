Voleybol: Efeler Ligi
İnegöl Belediyespor: 1 - Fenerbahçe: 316 Aralık 2018 Pazar 19:36
Salon: İnegöl
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Ali Bağde
İnegöl Belediyespor: Cansın Hacıbekiroğlu, Cepeda, Cacic, Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç, Marshall, (Burak Hazırol, Berkay Bayraktar, Berkan Bozan, Kemal Kıvanç Elgaz, Cansın Çınar, Efe Er)
Fenerbahçe: Halil İbrahim Kurt, Oğulcan Yatkın, Kevın, Emre Batur, Wouter, Konstanti (Caner Dengin, Ulaş Kıyak, İzzet Ünver, Oğuzhan Karasu)
Setler: 25-18, 26-28, 21-25, 18-25
Süre: 130 dakika (28, 39, 35, 28 )
BURSA (AA) - Voleybol Efeler Ligi 11. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda İnegöl Belediyespor'u 3-1 yendi.
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