Voleybol: Efeler Ligi
- Jeopark Kula Belediyespor: 0 - Ziraat Bankası: 316 Aralık 2018 Pazar 17:17
Salon: Bursa Cengiz Göllü
Hakemler: Tuncay Sevim, Erkan Cihan Türker
Jeopark Kula Belediyespor: Ertuğrul Gazi Metin, Harun Salif, Rahmi Çağlar Aksoy, Demirhan Durul, Bünyamin Aslan, Jekic (Selim Yıldırım, Emir Boran Gökçınar)
Ziraat Bankası: Ghaemi, Kemal Kayhan, Finger, Enes Atlı, Vahit Emre Savaş, Selim Demir (Volkan Döne, Oğuzhan Doğruluk, Yunus Emre Tayaz, Saber Kazemi)
Setler: 21-25, 19-25, 18-25
Süre: 80 dakika (27, 28, 25)
BURSA (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nin 11. hafta maçında Ziraat Bankası, Jeopark Kula Belediyespor'u 3-0 yendi.
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