Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Fenerbahçe Opet: 3 - Türk Hava Yolları: 0 - Yarı finale yükselen son takım Fenerahçe Opet oldu

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Yılmaz Duman

Fenerbahçe Opet: Bricio, Dicle Nur Babat, Polen Ünver, Rabadzhieva, Bahar Toksoy Guidetti, Antonijevic (Melis Yılmaz, Fatma Yıldırım, Beliz Başkır) Türk Hava Yolları: Duygu Arslan, İrem Cor, Enright, İpek Ercan, Rahimova, Şeyma Ercan (Berin Yıldırım, Nikolic) Setler: 25-17, 25-19, 25-17 Süre: 69 dakika (23, 25, 21)

İZMİR (AA) - Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley çeyrek final maçında Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Opet yarı finale yükselen son takım oldu. Fenerbahçe Opet, yarı finalde yarın saat 17.00'de VakıfBank ile karşılaşacak.

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