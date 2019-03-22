Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley
- VakıfBank: 3 - Beşiktaş: 0- VakıfBank yarı finale yükseldi22 Mart 2019 Cuma 16:46
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi
Hakemler: Yavuz Akdemir, Arzu Emiroğlu
VakıfBank: Cansu Özbay, Robinson, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Di Lulio, Ayşe Melis Gürkaynak (Ayça Aykaç, Sloetjes, Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Derya Cebecioğlu)
Beşiktaş: Jerkov, Fatma Beyaz, Rykhliuk, Hümay Topaloğlu, Merve İkbal Albayrak, Arelya Karasoy (Pınar Atasever, Tuğçe Ersan, Rida Erlalelitepe, Zeynep Üzen)
Setler: 25-22, 25-20, 25-13
Süre: 79 dakika (24, 29, 26)
İZMİR (AA) - Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley çeyrek final maçında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup eden VakıfBank, adını yarı finale yazdırdı.
VakıfBank, yarı finalde Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak.
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