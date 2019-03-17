Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley - Fenerbahçe: 3 - Galatasaray: 2- Final maçında Galatasaray'ı mağlup eden Fenerbahçe, kupanın şampiyonu oldu



Salon: Malatya Merkez Hakemler: Ozan Sarıkaya, Erdal Akıncı Fenerbahçe: Ter Maat, Oliva, Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak, Klinkenberq, Emre Batur (Ahmet Karataş, Oğulcan Yatgın, İzzet Ünver) Galatasaray: Selçuk Keskin, Antonow, Doğukan Ulu, Venno, Yasin Aydın, Duff, (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Emin Gök, Gergye, Özgür Türkmen) Setler: 25-20, 25-18, 20-25, 22-25, 15-12 Süre: 154 dakika (31, 31, 35, 33, 24)

MALATYA (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley final maçında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 3-2 yenerek kupanın sahibi oldu. Karşılaşmaya iki takım da çok iyi başlarken, sarı-kırmızılı takım teknik molaya 12-11 önde girdi. Teknik molanın ardından toparlanan Fenerbahçe, ilk seti 25-20 kazandı. İkinci sete Fenerbahçe, rakibine oranla daha iyi bir başlangıç yaparak teknik molaya 12-8 üstün girmeyi başardı. Set boyunca baskılı oyununu sürdüren sarı-lacivertliler 25-18 seti tamamladı. Üçüncü sete ise Galatasaray daha iyi başladı. Rakibine göre daha atak oynayan sarı-kırmızılılar, teknik molaya 12-7 önde girdi. Set boyunca iyi oyununu sürdüren Galatasaray, seti 25-20 alarak durumu 2-1'e getirdi. Dördüncü sete iki takımda iyi başlarken, Fenerbahçe teknik molayı 12-9 aldı. Çekişmeli geçen seti geriden gelen Galatasaray 25-22 alarak durumu 2-2'ye getirdi. Final setine iyi başlayan Fenerbahçe saha dönüşümünü 8-4 önde kapattı. Maçı bırakmayan sarı-lacivertliler seti 15-12 alarak kupanın sahibi oldu.

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