Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley - Halkbank: 1 - Fenerbahçe: 3



Salon: Malatya Merkez

Hakemler: Erdal Akıncı, İsmail Yıldırım Halkbank: Kemal Kayhan, Luburic, Burutay Subaşı, Hakkı Çapkınoğlu, Baranowic, Sket (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Arslan Ekşi, Rıfat Kantarcıoğlu) Fenerbahçe: Klinkenberq, Emre Batur, Ter Maat, Oliva, Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak (Ahmet Karataş, Caner Dengin, İzzet Ünver, Oğulcan Yatgın, Ferhat Akdeniz, Bertuğ Öndeş) Setler: 25-19, 23-25, 26-28, 24-26 Süre: 125 dakika (27, 29, 36, 33)

MALATYA (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley yarı final maçında Fenerbahçe, Halkbank'ı 3-1 yendi. Fenerbahçe, finalde yarın aynı salonda yarın Galatasaray ile karşılaşacak.



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