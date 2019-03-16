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Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

- İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 0 - Galatasaray: 3 - Galatasaray finale yükseldi

16 Mart 2019 Cumartesi 15:52
Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley


Salon: Malatya Merkez

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Burhan İlhan

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: İbrahim Emet, Caner Pekşen, Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz (Nuri Şahin, Kadir Cin, Berkan Eryüz, Serhat Coşkun, Murat Yenipazar)

Galatasaray: Yasin Aydın, Duff, Selçuk Keskin, Antonov, Doğukan Ulu, Venno (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Emin Gök)

Setler: 19-25, 23-25, 20-25

Süre: 91 dakika (29, 33, 29)


MALATYA (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley yarı final maçında Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Galatasaray, kupada finale yükselen ilk takım oldu.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 15:52
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