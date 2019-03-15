Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley
- Arkas Spor: 1 - Fenerbahçe: 3 - Fenerbahçe, yarı finalde Halkbank ile karşılaşacak15 Mart 2019 Cuma 23:43
Salon: Malatya Merkez
Hakemler: Ozan Çağrı Sarıkaya, Hüseyin Okumuş
Arkas Spor: Taht, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Radke (Burak Mert, Muhammet Kaya, Bravo)
Fenerbahçe: Klinkenbeg, Emre Batur, Ter Maat, Oliva, Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak (Ahmet Karataş, İzzet Ünver, Oğulcan Yatgın, Caner Dengin, Cupkovic)
Setler: 21-25, 25-22, 23-25, 23-25
Süre: 125 dakika (28, 31, 35, 31)
MALATYA (AA) - Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley çeyrek final maçında Fenerbahçe, Arkas Spor'u 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.
Fenerbahçe, yarı finalde yarın aynı salonda Halkbank'la karşı karşıya gelecek.
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