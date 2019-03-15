Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley - Halkbank: 3 - Ziraat Bankası: 1- Halkbank yarı finale yükseldi



Salon: Malatya Merkez Hakemler: İsmail Yıldırım, Yavuz Kandemir Halkbank: Luburic, Burutay Subaşı, Hakkı Çapkınoğlu, Baranowicz, Sket, Kemal Kayhan (Alperay Demirciler, Hasan Yeşilbudak, Quesque, Rıfat Kantarcıoğlu, Arslan Ekşi) Ziraat Bankası: Ghaemi, Koray Şahin, Finger, Enes Atlı, Emre Savaş, Selim Demir (Volkan Döne, Kazemi, Ümit Demir, Oğuzhan Doğruluk, Jovovic, Umut Şahin, Fırat Filiz) Setler: 20-25, 25-21, 25-22, 25-19) Süre: 123 dakika (27, 37, 31, 28)

MALATYA (AA) - Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley çeyrek final maçında Halkbank, Ziraat Bankası'nı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Halkbank'ın yarı finaldeki rakibi, Arkas Spor-Fenerbahçe maçının kazananı olacak.

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