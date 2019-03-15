Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley
- Halkbank: 3 - Ziraat Bankası: 1- Halkbank yarı finale yükseldi15 Mart 2019 Cuma 21:14
Salon: Malatya Merkez
Hakemler: İsmail Yıldırım, Yavuz Kandemir
Halkbank: Luburic, Burutay Subaşı, Hakkı Çapkınoğlu, Baranowicz, Sket, Kemal Kayhan (Alperay Demirciler, Hasan Yeşilbudak, Quesque, Rıfat Kantarcıoğlu, Arslan Ekşi)
Ziraat Bankası: Ghaemi, Koray Şahin, Finger, Enes Atlı, Emre Savaş, Selim Demir (Volkan Döne, Kazemi, Ümit Demir, Oğuzhan Doğruluk, Jovovic, Umut Şahin, Fırat Filiz)
Setler: 20-25, 25-21, 25-22, 25-19)
Süre: 123 dakika (27, 37, 31, 28)
MALATYA (AA) - Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley çeyrek final maçında Halkbank, Ziraat Bankası'nı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.
Halkbank'ın yarı finaldeki rakibi, Arkas Spor-Fenerbahçe maçının kazananı olacak.
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