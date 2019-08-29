Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası - Bulgaristan: 3 - Finlandiya: 0



Salon: Ankara Arena Hakemler: Koen Luts (Belçika), Vladimir Oleynik (Rusya)

Bulgaristan: Gergena Dimitrova, Todorova, Paskova, Vasileva, Nasya Dimitrova, Kitipova (Zhana Todorova, Barakova)

Finlandiya: Kokkonen, Laakkonen, Korhonen, Karhu, Bjerragard, Alanko (Koskelo, Esko, Kylmaaho, Pihlajamaki, Czakan, Sievanen) Setler: 25-14, 25-21, 25-19 Süre: 71 dakika (20, 25, 26)

ANKARA (AA) - 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu maçında Bulgaristan, Finlandiya’yı 3-0 yendi. Bulgaristan, bu galibiyetle son 16 turuna kalmayı başarırken Finlandiya organizasyona veda etti.



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