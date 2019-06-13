Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi - Türkiye: 3 - Polonya: 2



ANKARA (AA) - A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi'nde 4. haftanın son maçında Polonya'yı 3-2 yendi. Organizasyonda Çin'in ev sahipliği yaptığı 4. haftanın üçüncü gününde Türkiye ile Polonya, Jiangmen Spor Merkezi'nde karşılaştı. Müsabakanın ilk iki setinde 2-0 geriye düşen ay-yıldızlı ekip, rakibini 22-25, 18-25, 25-16, 25-20 ve 15-12'lik setlerle 3-2 mağlup etti. Bu sonucun ardından Türkiye, Uluslar Ligi'nde çıktığı 12 maçta aldığı 10 galibiyetle 29 puana ulaştı. Milli takım, organizasyonun 5. ve son haftasında Ankara'da 18 Haziran Salı günü Belçika, 19 Haziran Çarşamba günü İtalya ve 20 Haziran Perşembe günü de Brezilya ile karşılaşacak.



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