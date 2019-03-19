Voleybol 2. Lig Bayanlar Final Müsabakaları Mersin’de başladı Voleybol Sezonu 2.

Voleybol Sezonu 2. Lig Bayanlar Final Müsabakaları Mersin’in ev sahipliğinde dün başladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu’nun 2019 yılı faaliyet takviminde yer alan ve Türkiyegenelinden 8 takımın katılımı ile 18-19-20 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecekolan ’2. Lig Bayanlar Final Müsabakaları’, dün Toroslar Bin Kişilik Spor Salonu’ndaVakıfbank ve Kuzeyboru arasında oynanan ilk karşılaşma ile başladı.

Müsabakalarının açılış maçını Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz, şubemüdürleri Vedat Akyar, Metin Koçak, Türkiye Voleybol Federasyonu temsilcileri veturnuvaya katılan takım yöneticileri ile çok sayıda sporsever izledi. Oldukça çekişmeligeçen müsabakalarının açılış maçında Vakıfbank, rakibi Kuzeyboru’yu 3-2 mağlup etti.

2. Lig Bayanlar Final Müsabakalarına yarı finalden çıkarak katılma hakkı elde edenAntalyaspor, Gaziantep Merinos, Aksaray Kuzey Boru, İstanbul Vakıfbank, ÇanakkaleKale 1957 Spor, Bilecik Bozüyük Belediye İdman Yurdu, Ankara Karayolları ve ManisaAlaşehir Belediyesi takımları 1. Lige çıkma mücadelesi verecek.

Puan usulü yapılacak ve 3 gün sürecek olan müsabakalar, 20 Mart Çarşamba günüoynanacak karşılaşmaların ardından sona erecek.

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