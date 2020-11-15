Vodafone'dan kasıma özel avantajlı teklifler

İSTANBUL (AA) - Vodafone, kasım ayına özel sunduğu, ayda 29 TL'den başlayan faturalı tarifelerle müşterilerinin hayatını kolaylaştırmayı sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone, müşterilerine dijital dünyada kazandıran fırsatlar sunmaya devam ediyor. Vodafone, kasım ayına özel olarak sunduğu faturalı tarifelerle müşterilerinin iletişim ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamasına yardımcı oluyor.

Buna göre, 5 GB'lik Uyumlu 5 tarifesi 29 TL, 10 GB'lik Yeni Süper Uyumlu tarifesi 39 TL, 20 GB'lik Redli 20 tarifesi 59 TL'ye satın alınabiliyor.



Vodafone, avantajlı tarifelere sahip olmak için vodafone.com.tr üzerinden online başvuru yapan müşterilerine ilk 3 ay yüzde 15 indirim de sunuyor. Vodafone'un Uyumlu 5 ve Yeni Süper Uyumlu teklifleri sadece kasım sonuna kadar geçerli olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, "Vodafone Türkiye olarak, her şeyin hızla dijitalleştiği dünyamızda müşterilerimizin dijital yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz. Kazandıran tarifelerle müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıyoruz. Bu kapsamda, faturalı bireysel müşterilerimiz için kasım ayına özel tarifeler sunuyoruz. Tarifelerimize sahip olmak için online başvuru yapan müşterilerimize ilk 3 ay yüzde 15 indirim de sunuyoruz. Vodafone olarak, herkes için daha iyi bir dijital deneyim hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.