Vocathlon 2020 Programı'na katılacak öğrenci ve öğretmenlerin eğitimleri başladı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta mesleki ve teknik anadolu liselerinde eğitim gören gençlere yönelik düzenlenen "Vocathlon 2020: Mesleki Girişim Maratonu" programına katılacak öğrenci ve öğretmenlerin eğitimleri başladı.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'ndan (KUZKA) yapılan yazılı açıklamaya göre, mesleki ve teknik anadolu liselerinde eğitimlerine devam eden gençlerde girişimcilik kültürünün oluşturulması ve kapasitelerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlükleri iş birliği ve Kastamonu Teknokent'in katkısı ile KUZKA tarafından düzenlenen "Vocathlon 2020: Mesleki Girişim Maratonu" programına katılacak, Kastamonu, Çankırı ve Sinop'tan 50 öğrenci ve 10 öğretmenin "Girişimcilik Temel Kavramlar" konulu çevrimiçi eğitimleri başladı.

İlk eğitimde, öğrenci ve öğretmenlere KUZKA ile Vocathlon Programı ve girişimcilik konularında farkındalık oluşturacak temel kavramlarla ilgili bilgiler verildi.

KUZKA tarafından düzenlenen eğitimlerin devamında ise öğrencilere "Projeci düşünme ve Tasarım Odaklı Düşünme", "İş Modeli Kanvası", "Takım Çalışması", "Zaman Yönetimi", "Etkili İletişim ve Sunum Teknikleri", "Motivasyon Sağlama ve Vocathlona Hazırlık" konularında bilgiler aktarılacak. Öğretmenlere verilmesi planlanan eğitimlerde ise "Tasarım Odaklı Düşünme", "İş Modeli Kanvası" ve "Proje Hazırlama" konularına yer verilecek.

"Vocathlon 2020: Mesleki Girişim Maratonu" programına katılacak mesleki ve teknik anadolu lisesi öğrencilerinin girişimcilik alanında sorun tanımlama ve çözüm önerileri geliştirmeleri, iş fikri üretme, kendilerini ifade edebilme, zamanı etkin kullanabilme ve özgüven sahibi olmalarına katkı sağlanması ve TR82 Bölgesi gençlerinde girişimcilik ruhunun ve bölgede girişimcilik ekosisteminin oluşturulması hedeflenen eğitimler 3 Aralık'a kadar devam edecek.



