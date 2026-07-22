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Aktüel 'Vize garantisi' veren üçkağıtçı turizm firmalarına ceza
Aktüel

'Vize garantisi' veren üçkağıtçı turizm firmalarına ceza

Yeniakit Publisher
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'Vize garantisi' veren üçkağıtçı turizm firmalarına ceza

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, aldatıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalara ilişkin yürüttüğü incelemelerde 149 dosya hakkında karar verdi.

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, aldatıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalara ilişkin yürüttüğü incelemelerde 149 dosya hakkında karar verdi.

Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu, aldatıcı ve yanıltıcı reklamlar ile haksız ticari uygulamalara yönelik yürüttüğü incelemeler kapsamında 149 dosyayı görüşerek karara bağladı.

İncelenen dosyalardan 118’inin mevzuata aykırı olduğu tespit edildi. Bu kapsamda 74 dosya hakkında reklam durdurma cezası verilirken, 44 dosyaya reklam durdurma cezasının yanı sıra idari para cezası uygulandı. Mevzuata aykırılığı belirlenen 3 dosya hakkında ise erişimin engellenmesi tedbiri alındı.

Kurul, “vize randevu garantisi”, “vize garantisi” ve “hızlı başvuru” gibi taahhütler içeren reklamlar nedeniyle 6 firmayı incelemeye aldı. Söz konusu reklamlar hakkında 3 aya kadar tedbiren durdurma kararı verilirken, inceleme sonunda 5 firmanın reklam ve tanıtımlarının tamamen durdurulmasına hükmedildi.

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