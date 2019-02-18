Vitraspor lider Aliağaspor’u devirdi

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9’uncu grup düşme hattında yer alan Bozüyük temsilcisi Vitraspor kendi sahasında lider Aliağaspor’u yenmeyi başardı.

Bozüyük 1. Nolu İlçe Stadı’ndan oynanan BAL 9’uncu grup 18’inci hafta müsabakasında 15 puanla düşme hattında bulunan Vitraspor ile 40 puanla grup lider olan İzmir temsilcisi Aliağaspor FK karşı karşıya geldi. Kontrollü bir şekilde başlayan maç, iki takım oyuncularının birebir çekişmeleri ile geçti. Maçın 30’uncu dakikasında gelişen Aliağaspor FK atağında Bülent Tek takımını 1-0 öne geçirdi. Tek, gol sevincini İzmir’den Bilecik’e deplasmana gelen taraftarı ile kutladı. Bu golden sonra karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca ilk yarı deplasman ekibinin 1-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı. İkinci yarıda taraftar desteğini arkasına alan Vitraspor, maçın 60’ıncı dakikasında Serkan Çelik’in golüyle durumu 1-1’e getirdi. Bu golden sonra iki takım sayısız ataklarda bulundu. Girilen pozisyonlar sonuçsuz kalırken maçın 81’inci dakikasında ev sahibi ekip Onurcan Şenkartal attığı golle ile durumu 2-1’e getirdi. Bu gol aynı zamanda maçın da skoru olurken, grupta düşme hattında yer alan Vitraspor kazandığı 3 puan sonrası rahat bir nefes aldı. Lider Aliağaspor FK liderliği devam ederken, ligde ikinci yenilgisi ile tanıştı.

Maç sonunda Vitrasporlu oyuncu ve teknik heyet galibiyeti seyircileri ile birlikte kutladı.