Vitamin haplarının zerre faydası yok

Anne babaya vitamin hapları alıp, çocuklarına vermek kolay geliyor.

Doktorların çoğu bunu biliyor ve ailenin beklentisini gidermek için reçeteye yazıyor.

Tabii bunu en başta ilaç endüstrisi özendirip körüklüyor. Düşünün ki, yetişkinler kendileri için bile bu ökseye tutuluyor ve vitamin hapları yutarak, vitamin ihtiyacını giderdiğini sanıyor..

Balık yağı drajesinin faydası çok

Bir balık yağı drajesi, iki kaşık bal kadar kalori veriyor çocuklara.. Balık yağının önemi içindeki omega-3’ten geliyor. Balık yağının verdiği enerji çocuğa kilo aldırmaz. Hem de baldan daha baskın enerji vermesine rağmen.

Balık yağı çocuklardaki depresyonu da hafiflettiği belirtiliyor. Bu çocuktaki iştahsızlığın önüne geçiyor.. Ancak bu etki her çocukta da olmayabiliyor.

Ne var ki kokusu yüzünden çocuklarımıza balık yağı içirmek zordur.

Balık yağı içmekte zorlanan çocuklar için balık yedirmek de aynı olumlu beslenmeyi sağlar.

Diğer taraftan yeşil yapraklı bitkiler, ceviz, keten tohumu, kabak çekirdeği, soya fasulyesi, kuru fasulyede de balıktaki kadar olmasa da Omega-3 yağ asitleri bulunur.