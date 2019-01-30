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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

VİOP'ta şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, 134.300 seviyesinden açıldı

30 Ocak 2019 Çarşamba 09:35
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,1 yükselişle 134.300 puandan başladı.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 134.550 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 150 puan üzerinde, 134.300 seviyesinde dengelendi.

Dün güçlü alımlarla 134.250 puana kadar çıkan endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,27 artışla 134.150 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya'nın açıklayacağı yılın ilk enflasyon raporu, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini kaydetti.

Bu akşam saat 22.00'da açıklanacak ABD Merkez Bankasının faiz kararı öncesinde piyasalardaki pozitif seyrin sürmesini bekleyen analistler, teknik açıdan endeks kontratında 135.000 ve 137.500 seviyelerinin direnç, 132.000'in destek konumuna gelebileceğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 09:35
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