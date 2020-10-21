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Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Ekonomi

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Yeniakit Publisher
2020-10-21 09:38:23 -
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.337 seviyesinde dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.338,75 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,4 üzerinde, 1.337 puandan işlem görüyor.

Dün dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki normal seans kapanışının hemen üzerinde 1.331,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yüzde 0,2 yükseldi.

Analistler, ABD'de üzerinde görüşülmekte olan teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışının küresel piyasalarda risk iştahını artırdığını söyledi.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christine Lagarde'ın dün yaptığı açıklamalarda parasal genişleme adımlarına devam edebileceğine yönelik sinyaller verdiğini ifade eden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki gidişatın bankanın para politikası üzerinde etkili olmaya devam edebileceğini belirtti.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap Raporu ile ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini, teknik açıdan endeks kontratında 1.317 seviyesinin destek, 1.345 puanın yukarı yönlü kırılması halinde ise 1.359 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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