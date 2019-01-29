0553 313 94 23

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

VİOP'ta şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, 129.900 seviyesinden açıldı

29 Ocak 2019 Salı 09:35
VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle 129.900 puandan başladı.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 130.125, en düşük 129.700 puanı görmesinin ardından önceki kapanış seviyesinde dengelendi.

Dün analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 132.000 puanın üzerini test eden endeks kontratı, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,03 azalışla 129.900 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün İngiltere parlamentosunda gerçekleştirilecek Brexit oylamasının gündemin odağında yer aldığını belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 132.000 seviyesinin önemli direnç, 127.500'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 09:35
  1. İstanbul
  2. BIST
  3. Piyasalar
  4. VİOP

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, emniyet teşkilatında "vekil öğrenci" ve "öğrenci" olarak faaliyet gösterdikleri iddia edilen 51 polis hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merk
    1. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca..
    2. Organik Fransız kozmetik markası..
    3. HDP’nin desteği hem Kürtlere, hem..
    4. Eski milletvekili Süleyman Yıldırım..
    5. Marketten aldığı pet şişedeki su bakın..
    6. Citroen’in Türkiye’deki faaliyetlerini..
    7. Araç sahiplerine müjde! Benzine..
    8. Cumhuriyet tarihinin en büyük eroin..
    9. CHP, terörle anılanlara ve hırsızlara..
    10. "Cep telefonunda taksit düzenlemesi..
    11. İsrail güçleri 12 Filistinliyi..
    12. "İlk Türk 'unicorn'unu arıyoruz"
    13. Benatia, Katar ligine gitti
    14. İran'da hava kirliliği
    15. Hibrit otomobil nedir? hibrit otomobil..
    16. Hulusi Akar: Her türlü hazırlık tamam
    17. Akar: "(Üs bölgesine yönelik..
    18. CHP'den HDP güzellemesi: HDP'yi..
    19. Akar: "Bazı hainler olayları..
    20. Ulusal Beslenme Konseyi kurulacak
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    Canan Karatay uyardı! ' Sakın bunları yemeyin'
    Canan Karatay uyardı! ' Sakın bunları yemeyin'
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'

    Günün Karikatürü

    29 Ocak 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    Barzani: Türk askeri üssüne saldırıyı PKK yaptı
    Barzani: Türk askeri üssüne saldırıyı PKK yaptı