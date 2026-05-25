  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran basını duyurdu! Türkiye Yunanistan ile büyük savaşa hazırlanıyor CHP eylemcilerine yargı darbesi! Polise saldıran ve vatandaşın üzerine araç süren zorbalara soruşturma! İşte itiraf diye buna denir! Herzog kendi toplumlarındaki vahşeti "korkunç bir hayvanileşme süresi" olarak nitelendirdi! AK Parti'den CHP'li belediyeye zehir zemberek aşevi tepkisi! Yolsuzluk ve kara para iddiaları Eskişehir'i sallıyor! Yarın Terviye Günü! Hacı adayları Mina'ya ulaşmaya başladı Savaş alanına dönen genel merkezde resim operasyonu! Özgür Özel'in posteri indirildi, akıllara Kılıçdaroğlu'nun kaldırılan fotoğrafı geldi! CHP’li milletvekilleri Kılıçdaroğlu’nun konutunda toplandı Koltuk kavgası bitti, eski yönetim geri döndü! Kılıçdaroğlu'nun kurmayları işgal edilen CHP Genel Merkezi'ne el koydu! Akdeniz'de siyonist barbarlığın kan donduran kanıtları! Filistin'e yardım götüren tekneler başıboş halde Rum limanına çekiliyor! Kılıçdaroğlu’nun ekibi hızlı başladı: CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel temizliği
Yaşam Peribacaları ve Cil Gölü görenleri hayran bırakıyor! Sakin Şehir’in saklı güzelliği
Yaşam

Peribacaları ve Cil Gölü görenleri hayran bırakıyor! Sakin Şehir’in saklı güzelliği

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Artvin’in 'Sakin Şehir' ünvanlı Şavşat ilçesinde yer alan Peribacaları ve Cil Gölü, yemyeşil doğası, sessiz atmosferi ve etkileyici manzarasıyla doğaseverlerin yeni rotalarından biri oluyor.

Artvin’in Şavşat ilçesinde, ormanların arasında yükselen Peribacaları ile hemen üst bölümündeki Cil Gölü, bölgenin az bilinen doğal güzellikleri arasında öne çıkıyor.

 

Görsel şölen sunuyor

Şavşat; saklı kalmış güzellikleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. İlçeye bağlı Meşeli köyünde bulunan Şavşat Peribacaları, benzersiz görüntüsüyle ziyaretçilerine görsel şölen sunarken, hemen üst bölümünde yer alan Cil Gölü ise bölgeye ayrı bir güzellik katıyor.

 

Yıllar önce ormanlık alanda meydana gelen heyelan sonucu oluştuğu bilinen doğal kaya yapıları, peri bacalarını andıran görüntüsüyle uçurum kenarında etkileyici bir manzara oluşturuyor. Yemyeşil doğanın içinde yükselen kayalar, doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktaları arasında yer alıyor.

 

Huzur arayanların rotası

Şavşat ilçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Peribacaları, Karagöl Tabiat Parkı’na ise yürüyüş mesafesinde yer alıyor. Bölge, sessizliği, temiz havası ve doğal güzellikleriyle huzur arayan ziyaretçilere farklı bir deneyim yaşatıyor.

 

Şavşat Peribacaları’nın hemen üst bölümünde bulunan Cil Gölü de henüz çok fazla bilinmeyen doğal güzelliklerden biri olarak dikkat çekiyor. Peribacalarını gezmek için bölgeye gelen ziyaretçiler, yürüyüşle ulaştıkları göl manzarası karşısında hayranlık yaşıyor.

 

Bölgede turizm amaçlı geziler düzenleyen Bülent Çelik, "Bugün Şavşat Cil Gölü ve Peribacaları’nı görmeye geldik. Amacımız hem Şavşat’ımızı hem de Peribacaları’nı tanıtmak. Doğasıyla, yürüyüş parkurlarıyla çok güzel bir yer. Harika bir manzarası var. İnşallah bu bölgelerimizi turizme kazandırırız" dedi.

 

Şavşat’ta dört mevsim yaşadığını belirten bölge halkından Nursal Bulutlar ise "Şavşat, ormanıyla, doğasıyla ve yeşiliyle iç içe bir yer. Az önce Cil Gölü’ndeydik, şimdi Peribacaları’ndayız. Herkesi bu bilinmeyen, tarihi ve güzel coğrafyaya; Cil Gölü’ne ve Peribacaları’na davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Masalsı kış manzarası! Sincaplar sahneye çıktı
Masalsı kış manzarası! Sincaplar sahneye çıktı

Yaşam

Masalsı kış manzarası! Sincaplar sahneye çıktı

Dolu yağdı, ardından gökkuşağı çıktı! İstanbul’da kartpostallık manzara
Dolu yağdı, ardından gökkuşağı çıktı! İstanbul’da kartpostallık manzara

Yaşam

Dolu yağdı, ardından gökkuşağı çıktı! İstanbul’da kartpostallık manzara

Ankara’da yine bildik manzara: Yağmur yağdı yollar göl oldu
Ankara’da yine bildik manzara: Yağmur yağdı yollar göl oldu

Gündem

Ankara’da yine bildik manzara: Yağmur yağdı yollar göl oldu

Akan su çığı andırdı! Baraj kapakları açıldı, ortaya büyüleyen manzara çıktı
Akan su çığı andırdı! Baraj kapakları açıldı, ortaya büyüleyen manzara çıktı

Yaşam

Akan su çığı andırdı! Baraj kapakları açıldı, ortaya büyüleyen manzara çıktı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23