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Aktüel

Vietnam’da 9 gün sonra ilk korona virüs vakası tespit edildi

Vietnam’da 9 gün sonra ilk kez korona virüs vakası tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 17:05:21 -
Vietnam’da 9 gün sonra ilk korona virüs vakası tespit edildi

Vietnam’da 9 gün sonra ilk kez korona virüs vakası tespit edildi.


Güney Asya ülkesi Vietnam’da Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkede 9 gün sonra ilk kez korona virüs vakası tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, ülkeye yakın zamanda giriş yapan ve karantinaya alınan bir İngiltere vatandaşının korona virüs testinin pozitif çıktığı ifade edildi.


Vietnam resmi haber ajansı tarafından yapılan açıklamada ise, korona testi pozitif çıkan İngiltere vatandaşının bir grup uzmanla birlikte ülkeye giriş yaptığı ve grubun da karantinada olduğu belirtildi.


Bugüne kadar korona virüs kaynaklı ölümün yaşanmadığı ülkedeki vaka sayısının son verilerle birlikte 271’e yükseldiği kaydedildi. Sağlık Bakanlığı açıklamasında, 30 bin 500 kişinin karantina altında tutulduğu ve bugüne kadar 261 bin kişiye korona testi yapıldığı belirtildi.

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