  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Videoyu montajlayıp yayınladılar! Kılıçdaroğlu İBB şikayetlerini görmezden geldi
Gündem

Videoyu montajlayıp yayınladılar! Kılıçdaroğlu İBB şikayetlerini görmezden geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Çekmeköy'de bir mahalleyi ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ziyaretinin ardından Twitter hesabından vatandaşların şikayetini dinlediği bir video yayınladı. Ancak Kılıçdaroğlu'nun İBB ile ilgili sitemlerin olduğu bölümleri yayınlamadığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 15:14:00 -

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Çekmeköy’deki Nişantepe Mahallesi’ni ziyaret etti, bu anları da resmi Twitter hesabından “Bir ülkede yolsuzluk olunca, neler oluyor görsünler istiyorum. Çalınan her kuruş, bu insanlarımızın çocuklarının rızkıdır...” diyerek paylaştı.

Ancak Kılıçdaroğlu’nun ekibi, bu görüntülerde mahallelinin isyan ettiği anları çıktı.

“Belirli insanlar alıyor"

2 gün önce yapılan ziyarette Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanına gelen kadınlardan birinin “Çekmeköy Belediyesi’nden alıyoruz ama diğer gelen kartlar bizim evlerden ayrılıyor, kesinlikle ayrılıyor. Belirli insanlar alıyor. Allah razı olsun kaymakamımızdan da memnunuz, alıyoruz.” dediği görülüyor.

 

“Vermiyorlar, ayırıveriyorlar”

Bir diğer mahalle sakini, “Vermiyorlar, ayırıveriyorlar” derken, başka bir kadın da, “Gittiğimiz zaman biz arabalarla gönderdik, depoya gönderdik oradan alın diyorlar. Ama biz hiçbir şey göremiyoruz; ne kumanya ne başka bir şey. Mesela ayakkabı, mont geliyor çoluğumuzun çocuğumuzun eline ulaşmıyor.” ifadelerini kullanıyor.

Kılıçdaroğlu’nun ekibinin konuşmaları yarıda keserek, genel başkanlarını vatandaşların yanından aldığı bunun üzerine de CHP Genel Başkanı’nın kadınların yanından ayrıldığı görülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

.....

tam bir zillet klasigi
  • Yanıtla

Üstad Kadir Mısıroğlu

Çalınan her kuruş mu? Heykel nasıl hırsızlık olmuyor putperestler açıklasanız ya bir kere de bunu. Her tarafı heykelle doldurdunuz yeter bıktık
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Teşkilat 6. Bölüm öncesi sürpriz gelişme! Diziden ayrıldı
Medya

Teşkilat 6. Bölüm öncesi sürpriz gelişme! Diziden ayrıldı

TRT1’de ekranlara gelen reyting rekortmeni dizi olan Teşkilat'ta sürpriz bir ayrılık yaşandı.
Devlet koynunda yılan beslemiş... Darbe iması yapan emekli amirallerin maaşları kesilsin!
Gündem

Devlet koynunda yılan beslemiş... Darbe iması yapan emekli amirallerin maaşları kesilsin!

Milletin iradesine parmak sallayarak darbe bildirisi yayınlama cüretinde bulunan emekli sözde amiraller, devletin tüm imkanlarından faydalan..
Korkulan oldu! Silahlar patladı
Dünya

Korkulan oldu! Silahlar patladı

Rusya ile Ukrayna sınır hattında kriz devam ederken sabah saatlerinde el bombaları ve silahların ateşlendiği bilgisi bölgeye yakın kaynaklar..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay