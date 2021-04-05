Videoyu montajlayıp yayınladılar! Kılıçdaroğlu İBB şikayetlerini görmezden geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Çekmeköy’deki Nişantepe Mahallesi’ni ziyaret etti, bu anları da resmi Twitter hesabından “Bir ülkede yolsuzluk olunca, neler oluyor görsünler istiyorum. Çalınan her kuruş, bu insanlarımızın çocuklarının rızkıdır...” diyerek paylaştı.

Ancak Kılıçdaroğlu’nun ekibi, bu görüntülerde mahallelinin isyan ettiği anları çıktı.

“Belirli insanlar alıyor"

2 gün önce yapılan ziyarette Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanına gelen kadınlardan birinin “Çekmeköy Belediyesi’nden alıyoruz ama diğer gelen kartlar bizim evlerden ayrılıyor, kesinlikle ayrılıyor. Belirli insanlar alıyor. Allah razı olsun kaymakamımızdan da memnunuz, alıyoruz.” dediği görülüyor.

“Vermiyorlar, ayırıveriyorlar”

Bir diğer mahalle sakini, “Vermiyorlar, ayırıveriyorlar” derken, başka bir kadın da, “Gittiğimiz zaman biz arabalarla gönderdik, depoya gönderdik oradan alın diyorlar. Ama biz hiçbir şey göremiyoruz; ne kumanya ne başka bir şey. Mesela ayakkabı, mont geliyor çoluğumuzun çocuğumuzun eline ulaşmıyor.” ifadelerini kullanıyor.

Kılıçdaroğlu’nun ekibinin konuşmaları yarıda keserek, genel başkanlarını vatandaşların yanından aldığı bunun üzerine de CHP Genel Başkanı’nın kadınların yanından ayrıldığı görülüyor.