Veteranlar maçında kadın hakemler görev yaptı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde oynanan Çaycuma Veteranlar ile Akçakoca Veteranlar karşılaşmasında, 3 kadın hakem görev yaptı.

Çaycuma Çim Sahası'ndaki Veteranlar Ligi mücadelesinde, Moldova asıllı Türk vatandaşı Natalia Alexeeva orta hakem, İslim Çakmak ve Gizem Canbaz yardımcı hakem olarak görev aldı.

Alexeeva, maç sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, cinsiyet ayrımı yapmadan erkeklerin oynayıp kadınların maç yönetebildiğini gösterdiklerini söyledi.

Hangi alanda olursa olsun kadınların işlerini en iyi şekilde yapmak için çalıştığını belirten Alexeeva, şöyle konuştu:

"Maç performansına veya atmosferine göre zorlandığımız oluyor. Herkes işini düzgün ve doğru yaptıktan sonra üstesinden gelebiliyoruz. Zonguldak İl Hakem Kurulu özellikle kadınlara önem verdiklerini gösteriyor. Zamanla kadınların maçlara daha fazla çıkacaklarını göreceksiniz. Bundan dolayı çok mutluyuz. Kendimizi ifade edebildiğimiz ve gösterebildiğimiz için çok mutluyuz."

İslim Çakmak da futbolun içerisinde bulunmaktan memnun olduklarını dile getirerek, "Erkek müsabakasını kadın hakemlerin yönetmesi dışarıdan anormal görülebiliyor. Bu artık normalleşmeye başlayacak. Kural bilgilerin daha çok bilinmesini ve kesinlikle küfrün olmamasını istiyoruz. Kadın hakemlerin çıktığı maçlarda küfür daha az oluyor ama erkek hakemlerin çıktığı maçlarda da küfrün olmamasını istiyoruz. İl hakem kurulumuza kadınlara önem ve değer verdikleri için çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Karşılaşma, 1-1 sona erdi.

