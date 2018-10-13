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Vesely ilk haftanın en değerlisi

Fenerbahçe'nin Çek basketbolcusu Vesely, THY Avrupa Ligi'nde ilk haftanın en değerli oyuncusu seçildi.

13 Ekim 2018 Cumartesi 17:08
Vesely ilk haftanın en değerlisi

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertli ekibin konuk ettiği İspanya'nın Herbalife Gran Canaria takımını 97-72 mağlup ettiği maçta 34 verimlilik puanıyla oynayan Vesely, normal sezonun ilk haftasında MVP unvanına layık görüldü. 

Karşılaşmada 22 dakika süre alan 28 yaşındaki oyuncu, 19 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yapmasının yanı sıra 3 asiste imza attı. Kariyerinde dördüncü kez MVP seçilen Çek pivot, iki sayılık atışlarda 8'de 7 ve serbest atışlarda 5'te 5 ile oynadı. 

Litvanya'nın Zalgiris takımında forma giyen ABD'li Nate Wolters, 27 verimlilik puanıyla ikinci olurken, 26 verimlilik puanıyla Rusya temsilcisi Khimki'nin Rus basketbolcusu Alexey Shved üçüncü sırada yer aldı. 

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 17:08
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