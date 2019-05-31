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Veriler daha da iyileşecek

2019’dan ümitli olduklarını vurgulayan Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Özdemir, “İlk altı ay bitti, bitiyor. İkinci altı ayda ekonomide iyileşme başlayacaktır. Bu iyileşmeden reel sektör de, finans kesimi de payını alacaktır” yorumunu yaptı.

31 Mayıs 2019 Cuma 12:29
Veriler daha da iyileşecek

2019’dan ümitli olduklarını vurgulayan Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Özdemir, “İlk altı ay bitti, bitiyor. İkinci altı ayda ekonomide iyileşme başlayacaktır. Bu iyileşmeden reel sektör de, finans kesimi de payını alacaktır” yorumunu yaptı. Katılım bankalarının hedeflerine değinen Özdemir, şu değerlendirmelerde bulundu: “Aktifler artmaya devam edecek. Bu tarafta büyüme oranı yüzde 30’u aşabilir. Çünkü üyelerimiz aktiflerini yukarı çekmek için önemli adımlar atıyor. Ama dünya bir köy. Yani Avrupa’da veya Afrika’da vuku bulan bir olay her yere yayılabiliyor, ekonomik faaliyetlere sirayet edebiliyor. Örneğin ABD-Çin hattında devam eden ekonomik savaş bizim ticaretimizi de etkileyebiliyor. Ama biz, her şeye rağmen 2019’un 2018’den daha iyi bir sene olacağını tahmin ediyoruz.”

 Milli paramızda ısrar edelim

 Mevduatların yüzde 49’unun yabancı paraya döndüğünü de dile getiren Özdemir şu görüşleri paylaştı: “Ne yazık ki bu, 1990’lardan kalma bir alışkanlık. Ama bilinmeli ki halkımız aldığı doların Türkiye’ye yararı yok. Dolayısıyla bizim milli paramızda ısrar etmemiz çok önemli. Bu noktada bankalarımızın TL’ye yönelimi arttıracak enstrümanları öne çıkıyor. Örneğin katılım banklarımızın TL türü yatırımlarda dövizden elde edilecek gelirleri karşılayabilecek bir kâr payı dağıtma hedefi var. Bu hedef tutturulacak gibi görünüyor.”

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 12:29
  1. Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB)
  2. Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Özdemir
  3. ABD-Çin hattı

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