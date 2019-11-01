Veri ihlallerinden 3 milyon kişi etkilendi

Veri ihlallerine yönelik şikâyetler artıyor. Bu şikâyetler Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun (KVKK) da dikkatinden kaçmıyor. Kurumdan konuyla ilgili yapılan açıklamada “Tarafımıza bu zamana kadar 129 veri ihlal bildiriminde bulunuldu. Bu ihlallerden yaklaşık 3 milyon kişi etkilendi” denildi.

Önemli uyarı

Açıklamada “Mevzuata göre kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde veri sorumluları bu durumu en geç 72 saat içerisinde KVKK’ya bildirmek zorundalar. Ayrıca ihlalden etkilenen kişilere ulaşmak ve bilgi vermek durumundalar” uyarısında bulunuldu.

“Veri sorumluları kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle mükellefler” ifadesine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi: “Sorumlular kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüler. Kurula yapılacak bildirimde KVKK’nın web sitesinde yer alan ‘Kişisel Veri İhlal Bildirim Formu’ kullanılmalı.

Farkındalık oluşturulmalı

Veri ihlallerine karşı alınan önlemlerin yanı sıra en önemli konulardan biri de farkındalıktır. Farkındalık, güvenliğin anahtarıdır. Dolayısıyla kişisel veri işleme süreçlerinde yer alan kişi veya kişilerin farkındalığının geliştirilmesi, bilgi ve bilinç düzeyinin artırılması gerekmektedir. Veri sorumluları, sürdürülebilir veri koruma politikaları oluşturmalı ve bu kapsamda çalışanlarını eğiterek olası risk ve tehditlere karşı hazırlıklı hale getirmelidir. Çünkü veri koruma bilincinin zihinlere yerleşmesiyle şekillenen veri koruma kültürünün şirketlerde kurumsal kimliğin bir parçası haline gelmesi, en az alınan teknik tedbirler kadar önem taşımaktadır.”