Vergi rekortmenliğini kaybeden Koç, satışa başladı!
Vergi rekortmenliğinde ilk sırayı Selçuk Bayraktar’a kaptıran Rahmi Koç’un başında bulunduğu Koç Holding, Tat Gıda Sanayi A.Ş. paylarının yüzde 49,04'ünü ve intifa senetlerini Memişoğlu Tarım Ürünleri'ne sattı.
Vergi rekortmenliğinde ilk sırayı Selçuk Bayraktar’a kaptıran Rahmi Koç’un başında bulunduğu Koç Holding, Tat Gıda Sanayi A.Ş. paylarının yüzde 49,04'ünü ve intifa senetlerini Memişoğlu Tarım Ürünleri'ne sattı.
Koç Holding, Tat Gıda Sanayi A.Ş. paylarının yüzde 49,04'ünü ve bazı intifa senetlerini sattığını açıkladı.
Holding'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre şirket, Arçelik ve Aygaz dahil Koç Topluluğu şirketleri, Koç Ailesi Üyeleri, Koç Topluluğu ile ilişkili vakıfların sahip olduğu payların Tat Gıda Sanayi A.Ş. ("Tat Gıda") sermayesinin toplam yüzde 49,04'üne denk gelen kısmı ve ayrıca 15 adet kurucu intifa senedinin Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi'ne ("Memişoğlu") satışına yönelik Pay Alım Satım Sözleşmesi imzalandı.
Devir işlemleri, başta Rekabet Kurumu'ndan izin alınması ve yukarıda belirtilen Tat Gıda iştiraklerinin devrinin tamamlanması dahil belirli kapanış koşullarına tabi olacak.
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