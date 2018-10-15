Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 9. maddesinin 17. fıkrasında yer alan ilk taksit ödeme sürelerinin bugün son olması nedeniyle vergi daireleri saat 19.00’a kadar açık olacak.

Konuyla ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:



"Vergi daireleri 15 Ekim 2018 Pazartesi günü saat 19:00’a kadar açık bulundurulacaktır.



Bilindiği üzere, 2/10/2018 tarihli ve 30553 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1/10/2018 tarihli ve 140 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, 11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 9 uncu maddesinin onyedinci fıkrasında yer alan ilk taksit ödeme sürelerinin bir aya kadar uzatılması yetkisi kullanılarak anılan Kanun kapsamında 1/10/2018 (30/9/2018 tarihi Pazar gününe rastladığından) tarihine kadar ödenmesi gereken ilk taksit ödeme süresi, 15/10/2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar uzatılmıştır.



Bu itibarla, 7143 sayılı Kanunun 2, 3, 4 ve 5 inci maddeleri kapsamında 1/10/2018 tarihine kadar ödenmesi gereken alacakların ilk taksit ödeme süreleri (peşin ödeme seçeneğini tercih etmiş olanlar dahil) 15/10/2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar uzamıştır.



Bu nedenle, mükellefler tarafından yapılacak ödemeler nedeniyle vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla 15 Ekim 2018 Pazartesi günü ise saat 19:00' a kadar tüm vergi daireleri açık bulundurulacaktır.



Diğer taraftan, mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla 15.10.2018 Pazartesi günü Başkanlığımız internet sitesi üzerinden aşağıdaki tabloda yer alan bankalara ait kartlar ile belirtilen süreye kadar ödeme yapılabilecektir."