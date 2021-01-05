Venezuela'daki parlamento seçimlerinin ardından yeni milletvekilleri göreve başladı

BOGOTA (AA) - Venezuela'da 6 Aralık 2020'de yapılan parlamento seçimlerini Devlet Başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki hükümet koalisyonunun kazanmasının ardından yeni milletvekilleri Ulusal Meclise (AN) gelerek görevlerine başladı.

Venezuela basınında çıkan haberlere göre, parlamento binasına eski Devlet Başkanı Hugo Chavez ile Latin Amerika ülkesinin bağımsızlık önderi Simon Bolivar'ın fotoğraflarını taşıyarak giriş yapan 200'den fazla milletvekili, 5 yıl süreyle görev yapacakları Meclise giriş yaptı.

Devlet Başkanı Maduro, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bugünün Venezuela için yeni bir başlangıç olduğunu dile getirerek, "Halkın oylarıyla belirlenen yeni bir Ulusal Meclis kuruluyor. Devletin istikrarı için elzem olan yasama organının kurumsal çerçevesini yeniden inşa edecek büyük bir değişim olacak." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez, parlamentoda gerçekleştirilen oylamada 277 milletvekilinden 256'sının oyunu alarak Ulusal Meclisin yeni başkanı seçildi.

Bu arada, parlamento seçimlerini boykot eden ve başını Ulusal Meclisin eski başkanı Juan Guaido'nun çektiği muhalifler ise alternatif seçim düzenleyeceklerini duyurdu.

Venezuela'da 6 Aralık'ta muhaliflerin çoğunluğunun boykot ettiği seçimleri iktidar partisi liderliğindeki Büyük Vatansever Kutup (Gran Polo Patriotico) oyların yüzde 68,43'ünü alarak Ulusal Meclisteki 277 sandalyeden 177'sini kazanmıştı.











