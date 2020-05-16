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Vefalı hizmet uzakları yakın etti

İstanbul’da görev yapan salık çalışanı, Kırklareli’nde oturan babasına Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla doğum günü pastası gönderdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 18:00:11 -
Vefalı hizmet uzakları yakın etti

İstanbul’da görev yapan salık çalışanı, Kırklareli’nde oturan babasına Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla doğum günü pastası gönderdi. Duygu dolu anların yaşandığı görüntülerde vefalı hizmet uzakları yakın etti.



İstanbul’da görev yapan sağlık çalışanı Burcu Gökmenoğlu, görevi başından ayrılamadığından, Kırklareli’nin Kavaklı beldesinde ikamet eden babasının doğum gününde yanında olamamasından dolayı Vefa Sosyal Destek Grubu aracığıyla, 74 yaşına giren babası Recep Özaslan’ın doğum gününü pasta göndererek kutladı. Korona virüs salgınında verilen mücadelenin en ön cephesinde olan sağlık çalışanlarından Burcu Gökmenoğlu ve babası Recep Özaslan, yaptıkları duygu dolu hizmetten dolayı Vefa Sosyal Destek görevlilerine teşekkür etti.

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