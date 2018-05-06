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Ve yıldız futbolcu Galatasaray'a geri dönüyor!

Galatasaray'dan La Liga ekiplerinden Sevilla'ya kiralanan Lionel Carole sarı kırmızı takıma tekrar geri dönüyor.

06 Mayıs 2018 Pazar 12:40
Ve yıldız futbolcu Galatasaray'a geri dönüyor!

Galatasaray'da 10'u lig 5'i kupa olmak üzere 15 kez forma giyen Latovlevici'nin sözleşmesi 18 maça ulaşması halinde 1 yıl uzayacaktı. Ancak Akhisar deplasmanında savunmanın solunda Nagatomo oynayacak ve Rumen sol bekin son iki haftaya girilirken Galatasaray'da devam etme ihtimali kalmayacak.

Kiralık gittiği Sevilla'da kadro dışı kalan ve Beşiktaş derbisini izlemeye gelen Lionel Carole gelecek sezon yedek sol bek olacak.

Kaynak: Sabah

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 12:40
  1. Galatasaray
  2. Lionel Carole
  3. Sevilla
  4. La Liga

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