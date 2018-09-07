Ve Wesley Sneijder, Hollanda Milli Takımı'na veda etti!

Wesley Sneijder, Hollanda'nın Peru'yu 2-1 mağlup ettiği hazırlık karşılaşmasında milli takım kariyerini noktaladı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Sneijder, 62. dakikada takım arkadaşlarının alkışları arasında yerini Quincy Promes'e bıraktı.

Peru karşısında 134’üncü ve son kez Hollanda adına sahaya çıkan Wesley Sneijder, turuncu formayı en fazla giyen oyuncu olarak milli takıma veda etti.