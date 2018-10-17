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Ve Roma'nın Cengiz Ünder kararı belli oldu! Sezon sonu...

İtalya Serie A takımlarından Roma, Bayern Münih'in ve diğer dev takımların milli oyuncumuz Cengiz Ünder'i istemesi üzerine ara transfer döneminde satmama kararı aldı.

17 Ekim 2018 Çarşamba 14:31
Ve Roma'nın Cengiz Ünder kararı belli oldu! Sezon sonu...

Roma Kulübü, Cengiz Ünder ile ilgili kararını verdi. Bayern Münih başta olmak üzere bir çok dev ekibin ilgilendiği belirtilen futbolcusunu hemen bırakmama kararı aldığı kaydedildi.

Ocak ayında gerçekleşmesi durumunda Türk futbolcunun yerini dolduramayacağını düşünen sarı-kırmızılılar, birden çok kulvarda beraber sürdürdüğü mücadelesinde zaafa uğramamak adına bu şekilde hareket edecek. Ara transfer döneminde futbolcu için gelecek kulüplere yazın gelmeleri gerektiği tebliğ edilecek.

'Neden bastırdıkları belli oldu'

Öte yandan Türkiye'de hem Başakşehir hem de Altınordu cephesinden oyuncunun muhtemel Bayern transferi için yapılan yorumlar italya'da haber oldu.

'Cengiz'in transferi için Türkiye'de neden bastırıyorlar belli oldu' başlıklarıyla iki kulübün bu transferden para kazanacağına dikkat çekildi.

Altınordu da kazanacak

Başakşehir genç yıldızı İtalyan ekibine satarken, bir sonraki transferinden yüzde 20 pay almayı şart koşmuştu. Cengiz Ünder transferi için 25 milyon euro bonservis ödenmesi durumunda İstanbul ekibi 5 milyon, 60 milyon euro ödenmesi durumunda 12 milyon euro gibi meblağları kasasına koyacak. Altınordu da FIFA Yetiştirme ve Dayanışma bedelleri üzerinden hak edişlerini alarak bir kez daha kazanacak.

(Milliyet)

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 14:31
  1. İstanbul
  2. Cengiz Ünder
  3. Roma
  4. İtalya Serie A

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