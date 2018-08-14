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Ve Galatasaray'ın yıldızı Maicon'a Rus ekibi talip oldu!

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Maicon'a Rus takımlarından Krasnodar'ın talip olduğu ortaya çıktı.

14 Ağustos 2018 Salı 14:07
Ve Galatasaray'ın yıldızı Maicon'a Rus ekibi talip oldu!

Gomis, Feghouli ve Belhanda için müşteri bekleyen Cim-Bom’un kapısı Brezilyalı savunmacı için çalındı. Krasnodar’ın, Maicon’un bonservisi için fiyat sorduğu öğrenildi. Aslan ise 7 milyon euroya transfer ettiği oyuncuyu bu rakamın altında satmak istemiyor.

Galatasaray, transferde kaynak yaratmak ve yüksek maliyetlerinden kurtulmak için Gomis, Feghouli ve Belhanda’yı gözden çıkardı ama teklif bu üçlüye değil Maicon’a geldi. Rus ekibi Krasnodar, Galatasaray’ın Brezilyalı stoperi Maicon için sarı-kırmızılı kulübe başvurdu.

Ruslar, 28 yaşındaki futbolcuyu kadrolarına katmak istediklerini belirtirken, bunun için sarı-kırmızılı kulübün istediği bonservis miktarını sordu. Galatasaray Yönetimi’nin ise Sao Paulo’dan 7 milyon euroya transfer ettiği Maicon’u bu rakamın altında satmak istemediği bildirildi.

Brezilya’dan isteniyor

Bu nedenle iki kulüp arasındaki temasların sürdüğü dile getirildi. Ağır olduğu gerekçesiyle Fatih Terim’in gözünden düşen tecrübeli stoperin satılması durumunda sarı-kırmızılılar bir taşta iki kuş vuracak. Hem teknik ekibin performansını yeterli bulmadığı bir futbolcudan kurtulacak hem de transfer için kaynak yaratacak.

Maicon sadece Ruslar tarafından istenmiyor. Brezilyalı futbolcu için ülkesinin iki önemli kulübü Flemengo ile Santos’un devreye girdiği bildirildi. Ancak iki ekibin teklifi de aracılar vasıtasıyla kulübe iletildi. Ruslar ise direkt sarı-kırmızılı kulüple temas kurdu. Macion 2.2 milyon euro yıllık ücrete Galatasaray’da oynuyor.

(Milliyet)

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 14:07
  1. Galatasaray
  2. Maicon
  3. Rusya
  4. Krasnodar

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