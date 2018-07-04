Ve Galatasaray'da iki ayrılık daha! İki yıldız futbolcu...

Galatasaray bir yandan UEFA ile yapılan FFP anlaşmasına uymaya çalışıyor diğer taraftan da bu sezon düşünülmeyen isimlerle yollarını ayırarak kadro temizliği gerçekleştiriliyor. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Eray İşcan, Yasin Öztekin, Koray Günter, Iasmin Latovlevici, Hakan ve Carrasso ile yeni sözleşme yapılmamıştı. Bu oyuncular ile yolların ayrılmasıyla birlikte sarı-kırmızılıların eli, 5 milyon euroyu bulan bir rakam kadar rahatladı.

Teknik direktör Fatih Terim, sakatlık bahanesini öne sürerek henüz idmanlara katılmayan Tolga Ciğerci'nin de kesin olarak gitmesini istiyor.

10 milyon euroluk kaynak

Uygun bir kulüp bulunursa Eren Derdiyok'un da ayrılmasına sıcak bakıyor. Bu iki oyuncu da başka takımlara transfer olursa toplamda 10 milyon euroluk bir kaynak oluşturulacak.

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