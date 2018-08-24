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Ve Fenerbahçe'nin yeni transferi yola çıktı! İşte böyle duyurdu...

Diego Reyes sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe'li taraftarları heyacanlandırdı.

24 Ağustos 2018 Cuma 11:41
Ve Fenerbahçe'nin yeni transferi yola çıktı! İşte böyle duyurdu...

Son olarak Portekiz ekibi Porto'da forma giyen ve şu anda boşta olan ve bonservisi elinde olan Meksikalı stoper Diego Reyes, sosyal medyada yola çıktığını duyurduğu bir mesaj paylaştı.

İspanyolca mesajla paylaştığı  seyahat fotoğrafında "Yeni evime gidiyorum. Yeni  macera için mutlu ve heyecanlıyım." notunu düşen 26 yaşındaki stoper, takipçilerinde merak uyandırdı.

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 11:41
  1. Diego Reyes
  2. Fenerbahçe
  3. Meksika
  4. Porto

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