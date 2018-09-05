Ve Fenerbahçe'nin yeni kaptanı belli oldu!

Volkan Demirel ve Mehmet Topal'ın yedek kulübesine gelmesinin ardından kaptanlık için öne çıkan isim Skrtel oldu. Taraftarın da sevdiği Skrtel; tecrübesi, takıma katkısı ve liderliği ile öne çıktı.

Volkan ve Topal'ın olmadığı maçlarda kaptanlık bandını Skrtel takacak.

Yüksek tempo

Sarı-lacivertli ekip, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Atiker Konyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Sabahki idmanda futbolcuların, dayanıklılık testinden geçtiği belirtildi. Daha sonra pas çalışmasıyla başlayan ve hücum organizasyonlarıyla devam eden antrenmanın çift kale maçla tamamlandığı ifade edildi. Akşam antrenmanı ise ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, aktif dinlenmeye yönelik programla tamamlandı.

(Milliyet)