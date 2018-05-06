Ve Erman Toroğlu Şenol Güneş'in anlaştığı takımı açıkladı!

Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Maçı Kasımpaşa 5-2'lik farklı bir skorla kazanırken Trezeguet 2 gol 3 asistle maçın yıldızı oldu.

Mücadelenin ardından ünlü yorumcu ve eski hakem Erman Toroğlu, maçı yorumlarken ortaya çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

İşte Erman Toroğlu'nun açıklamaları:

"Kilit takım Akhisarspor şu an. Trabzonspor için Avrupa hayal. Gelecek teknik adam ne yapacak? Bana göre Trabzonspor'un Avrupa Kupalarına katılması iyi değil."

"Akhisarspor'a gelirsek. İki tane önemli maçı var. Bir tane final maçı var, ikinci oynayacağı maç ise Osmanlıspor. Birini alırsa kupayı alacak bir tanesini alırsa kümede kalacak. Akhisarspor'un Galatasaray maçı önemli değil. Galatasaray ile berabere kaldın diyelim Osmanlıspor'a kaybettin düşersin"

"Şimdi bir haber geldi. Sağlam'a yakın bir yerden gelen haber, 'Anlaşma tamam. Şenol Güneş, Trabzonspor'da diyebilirim' dedi. Kolay kolay böyle bir açıklamam yapmam. Söylemek mecburiyetindeyim, güvendiğim birisi."

Kaynak:Fanatik