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Ve Enes Ünal o takıma transfer oluyor!

İspanya La Liga takımlarından Villarreal'de forma giyen Enes Ünal'a bir diğer La Liga ekibi Rayo Vallecano talip oldu.

16 Ağustos 2018 Perşembe 02:40
Ve Enes Ünal o takıma transfer oluyor!

AS Gazetesi'nin haberine göre Rayo Vallecano, milli futbolcunun kiralanması için Villarreal'le görüşmelere başladı. Villarreal'in bu transfer teklifine sıcak baktığı ve transferin bitmek üzere olduğu da belirtildi.

Bursaspor altyapısından yetişen Enes Ünal, 2017 yılında Manchester City'den Villarreal'e 10 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 02:40
  1. Bursa
  2. Enes Ünal
  3. Villarreal
  4. Rayo Vallecano
  5. La Liga
  6. İspanya

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