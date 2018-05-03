Ve Bursasporlu futbolcular antrenmana çıkmadı!

Bursaspor'da futbolcular maddi sorunları sebep göstererek, Fenerbahçe maçı öncesi sabah antrenmanına çıkmadı.

Bursaspor'da sabah 10.00'da yapılması gereken idman ve teknik direktör Mustafa Er'in basın toplantısı iptal edildi.

Kulüp tarafından resmi açıklamanın kısa sürede yapılması bekleniyor. Yeşil Beyazlı futbolcular dün de idmana 40 dakika geç çıkmıştı.

Kaynak:Bursa Hakimiyet