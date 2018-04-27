Ve Barcelona'dan Beşiktaş paylaşımı!

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, Türkiye hesabından Beşiktaş'a ilişkin bir mesaj paylaştı. Mesajda Beşiktaş’ın namağlup şampiyonluğuna atıfta bulunuldu.

Bu sezon tarihindeki ilk namağlup şampiyonluğa ulaşmayı hedefleyen Barcelona, Süper Lig'de aynı başarıya 1991-92 sezonunda ulaşan Beşiktaş'a atıfta bulundu.

Türkçe mesaj

Katalan ekibinin Twitter'daki Barcelona Türkiye hesabından yapılan paylaşımda, "Barça'nın La Liga'da başarabileceği kaç hedefi kaldı? Biri Türkiye'de Beşiktaş'ın yaptığı gibi namağlup şampiyonluk" mesajı yazıldı.