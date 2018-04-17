Ve Almanya'da VAR sistemi ortalığı karıştırdı! Devre arasında penaltı...

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga), Mainz 05 takımının sahasında Freiburg'u 2-0 mağlup ettiği maça Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısı damga vurdu.

Kümede kalma mücadelesi veren iki ekip arasında Opel Arena'da oynanan müsabakada Mainz 05, Bundesliga'nın 30. haftasında Freiburg'u konuk etti.

Karşılaşmada ilk yarının bitiş düdüğünü çalan müsabakanın hakemi Guido Winkmann'a, Freiburg'lu futbolcu Marc Oliver Kempf'in bir önceki pozisyonda ceza sahasında topa elle müdahale ettiği yönünde VAR görevi yapan Bibiana Steinhaus tarafından uyarıda bulunuldu. Bu sırada Freiburg ekibi soyunma odasına gitti.

Pozisyonu tekrar televizyonda izleyerek ev sahibi ekibin lehine penaltı kararı veren hakem Winkmann, soyunma odasına giden futbolcuları yeniden sahaya çağırarak penaltı atışını kullandırdı.

Pablo De Blasis 45 7. dakikada penaltı atışını gole çevirdi ve Mainz 05 ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Devre arasından sonra da çekişmeli geçen karşılaşmada Mainz 05, 79. dakikada Arjantinli futbolcu Blasis ile bir gol daha buldu ve sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Freiburg'da milli futbolcu Çağlar Söyüncü 90 dakika forma giydi. Mainz 05'te ilk 11'de başlayan Türk asıllı oyuncu Suat Serdar ise 80 dakika sahada kaldı.

Öte yandan, karşılaşmanın başında iki takımın taraftarları pazartesi günü maçların yapılmasını protesto etti.

18 takımın yer aldığı ligde, Mainz 05 bu galibiyetle puanını 30'a çıkararak averajla 15. sıraya yükseldi. Aynı puana sahip Freiburg ise 16. sıraya geriledi.